Miglio marino e staffetta: ecco il programma completo della Traversata del Lago di Varese

Sarà marchiata dall’Italian Open Water Tour la nuotata collettiva che celebrerà – sabato 2 luglio – il ritorno ufficiale alla balneabilità del Lago di Varese. La “The Swim of History” (il nome è ispirato proprio alla storicità dell’evento) non assegnerà punti per il challenge nazionale dell’IOWT – il circuito che prevede una serie di tappe ed è organizzato dall’associazione varesina “I Glaciali” – in quanto non era originariamente inserita nel calendario generale.

Il riconoscimento da parte dell’IOWT è comunque importante perché il tour ha rilevanza in tutta Italia tant’è vero che, in poche ore, il numero di iscritti si è impennato e promette di avvicinarsi presto al numero massimo di 200 iscritti. «Per chi è cresciuto su questo lago sarà una giornata imperdibile: fino a ora le acque sono state inaccessibili e quindi, con Regione Lombardia, abbiamo pensato che una nuotata sia la miglior soluzione per festeggiare» spiega Marcello Amirante, presidente dei “Glaciali”.

La traversata sarà dunque l’evento centrale della giornata del 2 luglio: due le specialità su cui si misureranno i nuotatori, entrambe “classiche” per l’IOWT. La prima – tra Bodio Lomnago e la Schiranna – è la “Smile Swim”, quindi sulla distanza del miglio marino, 1.850 metri, prova che prenderà il via alle 11,30 dopo il tradizionale breafing degli iscritti. Alle 13,45 invece scatterà la staffetta, come di consueto sul mezzo miglio con tre partecipanti per squadra con cambio all’australiana (fuori dall’acqua). In questo caso sia la partenza sia l’arrivo saranno posizionati sul lido della Schiranna.

Le gare saranno non competitive ma l’organizzazione stilerà ugualmente le classifiche ed effettuerà la registrazione dei tempi come nelle altre prove del Tour (due quelle Varesotte, a Monate e a Maccagno). La giornata natatoria si aprirà alle 9 con il ritiro dei sacchi gara: gli atleti lasceranno con una navetta la Schiranna per il lido di Bodio (ore 10,40) dove si svolgerà il breafing alle 11,15 e la successiva partenza. La chiusura sarà data dopo le premiazioni previste dalle 16. E chissà che questo appuntamento non possa diventare fisso nell’agenda degli specialisti di nuoto in acque libere di tutta Italia, fin dall’anno prossimo.