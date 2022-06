Mobilità leggera sul territorio tra casa e lavoro: una serie di incontri con la Provincia di Varese

La Provincia di Varese nell’ambito dei progetti TI CICLO VIA e MOVE ON sta sviluppando una serie di attività per la promozione e la diffusione della mobilità leggera nel proprio territorio. In particolare, per quanto concerne il tema degli spostamenti casa – lavoro, l’Ente ha organizzato una serie di attività rivolte ad imprese ed organizzazioni private e pubbliche con lo scopo di creare nel settore una cultura e, soprattutto, un modo di agire

comune e condiviso nelle politiche aziendali di mobilità sostenibile. Le attività sono tutte gratuite in quanto co-finanziate da fondi del Programma UE Interreg Italia Svizzera, di Fondazione Cariplo e di Regione Lombardia e prevedono le seguenti fasi:

1. Formazione on line: da giugno a luglio 2022 un ciclo d’incontri con esperti e testimonianze d’imprese per approfondire il tema;

2. Analisi territoriali e statistiche: da giugno a luglio 2022 un’indagine mediante questionari, sopralluoghi e analisi territoriali per conoscere come è attualmente organizzata la mobilità casa-lavoro e per impostare un sistema di monitoraggio;

3. Laboratorio in presenza: da ottobre 2022 un lavoro di gruppo con un numero ristretto di imprese ed organizzazioni interessate e motivate per individuare insieme gli impegni e le azioni necessarie per diffondere la mobilità leggera e per sviluppare e realizzare concretamente dei progetti pilota opportunamente selezionati in base alla loro fattibilità tecnico – economica.

Il progetto è organizzato da Provincia di Varese, Comune di Varese, Università degli Studi dell’Insubria, Politecnico di Milano, EStà; supportato da UNIVA e Camera di Commercio ed è cofinanziato da Interreg Italia-Svizzera,Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia nel Bando Progetti emblematici maggiori.

Il primo appuntamento per conoscere in modo dettagliato quanto sopra descritto e per fare un primo approfondimento sul “Ruolo e funzioni del mobility manager” è il webinar previsto per il giorno mercoledì 22 giugno dalle 16.00 alle 18.00. La figura del mobility manager aziendale, la sua rilevanza, anche alla luce dei recenti interventi legislativi (che consentono anche di accedere a finanziamenti sulla mobilità sostenibile) e le relative competenze ed attività (analisi mobilità, politiche di mobilità sostenibile e Piano Spostamenti Casa-Lavoro).

Relatori: Elena Maggi, docente Dipartimento di Economia e Mobility manager Università dell’Insubria e la testimonianza di COPYING srl e di un’altra impresa italiana. Metodo formativo: nel corso degli incontri formativi sono previsti degli interventi di relatori professionisti del settore e/o soggetti portatori di esperienze, nonché del gruppo di lavoro dei progetti MOVE ON e TI CICLO VIA con il quali sarà successivamente sviluppata la fase di laboratorio per focalizzare dei temi specifici ed individuare delle possibili azioni pilota di mobilità leggera casa – lavoro da sperimentare.

Chi può partecipare: tutti i moduli sono rivolti a imprese e ad organizzazioni pubbliche della provincia di Varese e dei territori d’interesse del progetto Interreg TI CICLO VIA come il mendrisiotto e la valle del Lanza.

Come partecipare: la formazione è gratuita ed è prevista la partecipazione online. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di registrazione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1-0gdApsmWZiA8q522wiE5FGR8DiEA46ujfcWJAxYrfY/viewform?edit_requested=true

Solo successivamente alla registrazione e qualche giorno prima del primo incontro verrà inviato il link per collegarsi agli incontri.