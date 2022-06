Una mozione di Clerici detta a Varese la “lista della spesa” per il servizio di igiene urbana

Il servizio di Igiene Urbana a Varese torna a fare discutere, e rientra nell’agenda della politica in consiglio comunale. Dopo le richieste del consigliere Domenico Esposito, e la richiesta da parte del presidente della commissione delle attività produttive Simone Longhini di convocare una audizione in commissione per la ditta Sangalli, nuova responsabile del servizio, dopo l’incontro avuto con i responsabili delle associazioni commercianti, arriva anche una mozione firmata dal consigliere di Varese Ideale Stefano Clerici.

La mozione, che premette: «Fermo restando il giusto obiettivo dell’Amministrazione Comunale di ridurre la quantità di rifiuti prodotta e migliorare la qualità della raccolta differenziata» ma considera «fondamentale che i cittadini vengano messi nelle condizioni di collaborare al raggiungimento del suddetto obiettivo in modo sereno, evitando che regole troppo rigide sortiscano l’effetto opposto e stimolino comportamenti contrari al bene comune»

Vuole impegnare Sindaco e la Giunta Comunale a garantire una serie di servizi ai cittadini: una vera e propria “lista della spesa” destinata alla Sangalli ma prima ancora all’amministazione comunale.

LE RICHIESTE

• garantire ai cittadini che ne facciano richiesta la sostituzione gratuita, da parte dell’impresa titolare del servizio di igiene urbana, dei mastelli per la raccolta differenziata di vetro, carta e rifiuti organici con bidoni di grandezza superiore;

• garantire ai cittadini una fornitura gratuita di sacchi rossi (dotati di microchip) commisurata quantomeno al numero annuale di ritiri (104) e non al numero di appartenenti al nucleo familiare (ad oggi 16 a testa);

• garantire l’accesso alla piattaforma ecologica senza distinzione relativamente al mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, previa lettura della Carta Regionale dei Servizi – Tessera Sanitaria, eventualmente individuando un limite mensile di accessi a persona fisica;

• dotare tutte le aree cani di adeguati distributori di sacchetti per le deiezioni animali;

• garantire, una volta terminata la fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata della plastica e dei rifiuti organici, il ritiro da parte dell’azienda titolare del servizio anche di sacchetti non ufficiali;

• garantire che la la pulizia delle strade venga effettuata secondo un calendario comunicato alla cittadinanza e che comprenda anche i marciapiedi;

