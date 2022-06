Novecento persone al Memorial Laura Prati

Oltre novecento persone di corsa al Memorial Laura Prati, la corsa podistica che ricorda la sindaca di Cardano al Campo uccisa nel luglio 2013.

Il Memorial Prati si è ormai consolidato come appuntamento podistico, sesta e ultima tappa del Giro Podistico del Varesotto, il circuito che richiama centinaia di appassionati. Ma la gara di cinque km – organizzata da Atletica Casorate e da Club Ciclistico Cardanese – mantiene anche forte la sua valenza di momento in memoria di Laura Prati, frequentato dagli amici, compagni e colleghi della sindaca che fu colpita il 2 luglio 2013 nel suo ufficio in municipio (rimase ferito anche il vicesindaco Costantino Iametti).

Ottima la partecipazione anche quest’anno all’evento, che unisce la corsa competitiva sulla distanza di 5 km alla camminata ludico-motoria, oltre a un momento dedicato ai bambini più piccoli.