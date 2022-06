Open day estivo al Ciofs di Castellanza

Dopo il successo di partecipazione agli Open Day in presenza al Ciofs di Castellanza, il Centro di Formazione Professionale ha organizzato un’edizione speciale estiva, sempre in presenza, il 28 Giugno dalle 17.30 alle 20.00.

Un’occasione per chi si è perso gli appuntamenti precedenti e vuole vedere con i suoi occhi la struttura, i laboratori, toccare con mano le attrezzature e conoscere di persona i corsi triennali gratuiti (nel settore della sala bar, dei servizi di impresa dell’estetica, dell’acconciatura) con forte attività di laboratorio e in alternanza formativa dal 2° anno.

E’ un appuntamento pensato soprattutto per chi ha intenzione di cambiare il percorso scolastico “superiore” avviato (o lo ha già sospeso), per chi è interessato a trovare una formazione con una impostazione diversa, più adatta al suo stile di apprendimento, alla sua prospettiva di crescita.

Per questo al CIOFS (già ora) è attivo il servizio orientamento e di “recupero anni”, per tutti coloro che devono ritrovare la propria strada e vogliono cambiare percorso con possibilità di un colloquio di approfondimento per percorsi personalizzati.

Durante l’Open day, alle ore 18.30 verranno premiati due allievi del corso per Tecnico dei Servizi di Sala e Bar che hanno portato il CIOFS sul podio del Campionato italiano Barman recentemente svoltosi finalmente in presenza (dopo due anni di stop) con la realizzazione sia delle finali 2021 che di quelle del 2022: Marco Trifino, già primo alle selezioni on line durante lo scorso anno, si è confermato vincitore anche nella prova “dal vivo” (che sarà premiato da Mirella Cerini, sindaca del Comune di Castellanza); Ciro Autieri (che sta realizzando il quarto anno di formazione in apprendistato di primo livello) si è classificato al terzo posto nel concorso CIB classic 2022 (che sarà premiato da Davide Tarlazzi Assessore all’Istruzione del Comune di Castellanza) Sarà presente anche Cristina Borroni, vicesindaco del Comune di Castellanza. Seguirà un aperitivo per tutti.

Sarà il primo appuntamento davvero “open” senza limitazioni numeriche (occorrerà però indossare comunque la mascherina chirurgica) ma per partecipare è necessario segnalarsi al più presto compilando il seguente questionario on line www.ciofslombardia.com/castellanzaopendaysummer

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del CFP usando questi riferimenti:

mail: segreteria_castellanza@ciofslombardia.it

telefono: 0331/503107

Il Ciofs vi aspetta tutti nella sede in via Montessori 6 a Castellanza (di fianco alla clinica Mater Domini), facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.