Otto giovani luinesi pronti a partire alla volta di Bad Säckingen per conoscere i coetanei tedeschi

Giovedì 17 giugno alle 13:00 dalla stazione ferroviaria di Lugano un gruppo di 8 ragazzi luinesi partirà per Bad Säckingen, la cittadina tedesca anch’essa di frontiera con cui il Comune di Luino ha recentemente organizzato un triangolare di calcio giovanile.

I ragazzi saranno accompagnati da Stefania Genoni, insegnante del Liceo Sereni, e dal consigliere Libero Tatti, referente luinese per i gemellaggi. Assieme ai coetanei tedeschi i luinesi alloggeranno nella cosiddetta “Alte Gefängnis”, un’antica prigione convertita in un centro di aggregazione giovanile. In programma attività sportive e culturali, nonché una serata di condivisione e riflessione su una tematica europea. Il ritorno a Luino è previsto per domenica sera.

«Questa iniziativa è nata come una visita propedeutica al gemellaggio sportivo in programma a Luino dal 29 luglio al 7 agosto prossimo, al quale parteciperanno 36 ragazzi di Luino, Bad Säckingen e Sanary-sur-Mer, la città francese che l’estate scorsa ospitò la prima edizione di questo progetto pluriannuale. – spiega Tatti – I tedeschi allora dovettero rinunciare all’ultimo causa Covid, pertanto questo viaggio sarà l’occasione per i luinesi di conoscere di persona i loro coetanei, con cui si sono già relazionati a distanza in questi mesi, che condivideranno con loro l’esperienza estiva a Luino. Con tedeschi e francesi abbiamo tentato per quanto possibile di mantenere lo stesso gruppo di ragazzi dell’anno scorso, in modo da creare dei cicli di gemellaggio, che diano la possibilità ai giovani di vivere questa esperienza sia da ospiti che da ‘ospitanti’. Con l’evento del prossimo agosto a Luino – spiega ancora il consigliere Tatti – si chiuderà il primo ciclo. Un nuovo ciclo partirà l’anno prossimo, con Bad Säckingen che a sua volta organizzerà l’evento estivo principale».

«L’obiettivo finale è tessere legami duraturi tra i giovani delle rispettive città e così alimentare negli anni una rete giovanile intereuropea capace di portare avanti iniziative in autonomia. In futuro speriamo di allargare la rete anche ad altri paesi, ma è significativo che il nucleo di partenza sia formato da giovani di Francia, Germania e Italia, ossia i tre grandi paesi fondatori della Comunità europea. – conclude il primo cittadino, Enrico Bianchi – Da un punto di vista amministrativo, questi progetti sono anche un’occasione per imparare dai nostri omologhi tedeschi e francesi, che godono di una lunga e consolidata esperienza in materia, come ho potuto osservare in prima persona a Sanary la scorsa estate».

Lo svolgimento del soggiorno a Bad Säckingen verrà documentato sulla pagina Facebook ‘Proposta Per Luino con Enrico Bianchi’.