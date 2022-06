Piambello dal vivo: torna il teatro con gli eventi all’aperto

Riparte “Piambello dal vivo”, la rassegna teatrale promossa dalla cooperativa Intrecciteatrali con l’intento di far scoprire e conoscere il territorio attraverso l’uso delle arti del teatro, della danza, delle arti circensi e della musica.

Ogni evento culturale attraversa i paesi della Valceresio fermandosi tra le zone dei laghi, delle grotte e delle vette.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata sul sito web oppure direttamente su Facebook.

PRENOTA IL TUO BIGLIETTO SUL SITO

IL PROGRAMMA

“LA FABBRICA DEI BACI”

Parco della Motta, Arcisate – Giovedì 9 Giugno Ore 21:00

Una storia per la famiglia alla riscoperta del valore e dell’importanza di baci e abbracci. Un’avventura dove Pennino, il protagonista, si troverà a sconfiggere colui che vuole dare un costo anche a ciò che possiamo donare gratis.

Prenotazioni:

M: +39 331 3193531

@: intrecciteatrali@gmail.com

Spettacolo per bambini e famiglie

“HANSEL & GRETEL

Sentiero Ficacci Big Bench, Saltrio – Domenica 12 Giugno Ore 17:00

Nel bosco nascono avventure meravigliose, come quella di Hansel e Gretel. Come i protagonisti, il pubblico verrà condotto dalla voce nel bosco dove dovranno scoprire e seguire il sentiero giusto. Lasciare molliche di pane, coprire l’odore per non farsi sentire dalla strega, liberare Hansel dalla gabbia, recuperare tesori per poi trovare la libertà.

Un viaggio multisensoriale per far sognare piccoli e grandi spettatori.

Spettacolo per bambini e famiglie

“SIAMO ALLA FRUTTA”

Piazzale del Lazzaretto, Arcisate – Giovedì 16 Giugno Ore 21:00

Uno spettacolo divertente in cui una coppia di sposi decide che la loro storia d’amore sta giungendo alla fine. Decidono così di cenare insieme per l’ultima volta nel ristorante dove si sono conosciuti e ripercorreranno in modo divertente il loro passato attraverso le portate della cena. Per arrivare infine alla frutta…ma saranno davvero alla frutta?

Spettacolo per adulti

“IL CORAGGIO DELLA PRIMA NOTA”

Colle Sant’Elia, Viggiù – Venerdì 17 Giugno Ore 21:00

Antonio è voce, corpo e memoria della lenta scomparsa di un mondo di cui diventa paradigmatico l’evento che fa da cornice a tutta la narrazione: il terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980, che paradossalmente portò quel mondo alla ribalta nazionale.

Un viaggio interiore che incarna una terra per cui il più grande atto d’amore possibile sembra essere ciò che rimane nell’eco che la drammaturgia lascia dietro sé e che la attraversa sottopelle: una volontà di resistenza, un desiderio di sconfiggere la morte, l’ineluttabilità del destino e l’immobilità che sopprime ogni ambizione, con il potere dell’arte, della musica in questo caso, e della memoria.

È questo il coraggio della prima nota: la prima capace di alzarsi nel silenzio che rischia di sovrastare tutto, per sempre.

Spettacolo per adulti

“CONCERTO AL TRAMONTO”

Colle San Martino, Besano – Sabato 18 Giugno Ore 19:00

Un palcoscenico naturale, la bellezza del tramonto, il lago sullo sfondo e la brezza della sera faranno da culla alle note musicali del Duo LeoTesta, per la prima del loro nuovo album che ci condurrà in un viaggio nella musica celtica.

Spettacolo per tutti

“CAMMINANDO IN UN PAESE DI STORIE”

Per le vide del Paese, Cremenaga – Domenica 19 Giugno Ore 17:00

Spesso camminiamo per i nostri boschi e sentieri, ma i nostri paesi? Ecco che vi presentiamo una passeggiata per il paese di Cremenaga dove riscopriremo angoli e piccole meraviglie che faranno da sfondo a piccoli racconti che ne risalteranno la bellezza. Una “carovana” di persone e storie che ci alimenterà la vita di un paese.

Spettacolo per tutti

“NOTTE AL MUSEO”

Museo dei Fossili, Besano – Domenica 19 Giugno Ore 21:00

Suoni rumori, storie raccontate nei piani del museo. un museo che prende vita… non come nei film, ma le emozioni saranno le stesse, se avrete il coraggio di addentrarvi nelle storie.

Spettacolo per bambini a partire dai 6 anni

“NOVECENTO”

Piazza della chiesa, Brenno Useria – Giovedì 23 Giugno Ore 21:00

“Non sei davvero finito quando hai una bella storia e qualcuno a cui raccontarla”. Novecento aveva una bella storia, lui era la sua bella storia, pazzesca a pensarci bene, ma bella. Novecento sarà un viaggio che toccherà il senso e la bellezza della vita. Novecento vi rapirà e vivrete una esperienza meravigliosa.. ..e quando vi troverete su una spiaggia a guarderete il mare, beh, lo sentirete gridare.

Spettacolo per ragazzi e adulti

“SIAMO ALLA FRUTTA”

Palazzo Reale, Clivio – Venerdì 24 Giugno Ore 21:00

Uno spettacolo divertente in cui una coppia di sposi decide che la loro storia d’amore sta giungendo alla fine. Decidono così di cenare insieme per l’ultima volta nel ristorante dove si sono conosciuti e ripercorreranno in modo divertente il loro passato attraverso le portate della cena. Per arrivare infine alla frutta…ma saranno davvero alla frutta?

Spettacolo per adulti

“IL VILLAGGIO DELLE FAVOLE”

Villa Cicogna, Bisuschio – Sabato 25 Giugno Ore 20:45 – 21:30 – 22:15

Un villaggio di tende, un parco meraviglioso e le scatole magiche ricche di storie. Il villaggio delle favole nasce per mettere in relazione grandi e piccini. Mentre ascolti il racconto in cuffia, interagisci con gli oggetti, muovili, combinali, crea figure! Una performance unica e irripetibile che vi regalerà un modo meraviglioso per condividere il viaggio nella fantasia tra voi genitori e figli.

Spettacolo per bambini e famiglie