Pietro Scidurlo e la traversata “accessibile” dell’Emilia

Otto tappe, otto giorni, duecentocinquanta chilometri percorsi: è il viaggio di Pietro Scidurlo – ideatore e anima della onlus Free Wheels – con un gruppo di altri cinque viaggiatori. Una traversata di tutta l’Emilia per mostrare la possibilità di viaggi “on the road” anche per persone con disabilità motoria.

I sei viaggiatori sono partiti il 28 maggio da Fidenza: Pietro, Michele, Emanuele, Manuel e Ignazio, guidati appunto da Pietro Scidurlo da Somma Lombardo, fondatore di Free Wheels, non si conoscevano e hanno viaggiato in piena autonomia per otto giorni, fino al 4 giugno. Lo hanno fato a bordo di un Klaxon Klick, un propulsore elettrico che si aggancia a una carrozzina e consente a chiunque di affrontare la stragrande maggioranza dei terreni off-road.

I sei protagonisti sono partiti da Fornovo di Taro, conosciuto anche per la sua Riserva naturale Orientata Monte Prinzera caratterizzata da esemplari faunistici e floreali rari, hanno proseguito per Langhirano per poi entrare a San Polo d’Enza, antico borgo sulle sponde dell’Enza. A Sassuolo, città delle ceramiche, hanno incontrato Sentieri di Felicità , un’altra associazione che si occupa di Cammini accessibili a persone a mobilità ridotta. Una joint

venture iniziata da un’amicizia tra i fondatori delle rispettive realtà, entrambi pellegrini.

Dopo oltre 40 chilometri verso l’Appennino Bolognese, i Klicker’s sono arrivati poi a Bazzano di Valsamoggia, un borgo che aderisce alle Città Slow. Quindi Sasso Marconi e Bologna attraverso uno dei Cammini più frequentati d’Italia: la Via degli Dei. A Varignana i viaggiatori raccoglieranno come premio l’accoglienza a Palazzo di Varignana. Penultima tappa è stata il borgo medievale di Dozza, uno dei “Borghi più Belli d’Italia” dove l’arte si fa paesaggio urbano e arreda i muri delle case, le strade e le piazze, inondando di luce e stili diversi ogni angolo e aprendo squarci di colori improvvisi.

Per arrivare infine al Centro Riabilitativo di Montecatone, traguardo di questa prima edizione, riferimento nazionale per la riabilitazione intensiva di persone colpite da lesioni midollari e struttura di eccellenza per le lesioni cerebrali acquisite, per testimoniare come, una volta tornati alla vita, il Cammino possa essere un’opportunità per tutti.

Pietro Scidurlo – originario di Somma Lombardo vive facendo ciò che dalla nascita gli è stato negato: camminare. Viaggiatore instancabile e sognatore, un uomo che nel cammino ha trovato una strada da seguire. Nel 2012 e 2013 ha percorso il Cammino. Ha scritto per Terre di mezzo Editore la “Guida al Cammino di Santiago per tutti”, la prima guida europea per persone con “esigenze specifiche”, e“Per chi vuole non c’è destino” dove racconta la sua storia fatta di ribellione, di ricerca e di cammino.

Free Wheels Odv è un’associazione che, oltre a fornire tutela e sostegno alle persone con disabilità, promuove

l’abbattimento delle barriere fisiche e mentali.

