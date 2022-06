“Più sicurezza stradale e spazi pubblici” le richieste dei residenti di Calcinate del Pesce

“Più sicurezza stradale e nuovi spazi pubblici per i cittadini, queste le principali istanze degli abitanti del quartiere di Calcinate del Pesce che abbiamo raccolto e alle quali vogliamo presto fare seguire delle proposte”, così Marika Merani, coordinatrice del Consiglio di Quartiere 3 che comprende Bobbiate, Calcinate del Pesce, Schiranna, Lissago e Mustonate, al termine di un sopralluogo effettuato ieri pomeriggio insieme ad alcuni residenti e a Miriam Bona e Carmela Lozietti, componenti anch’essi del Consiglio di Quartiere.

“Tra le richieste che porteremo in Comune – continua Merani – alcuni interventi sulla segnaletica orizzontale, una più frequente manutenzione del porticciolo e la necessità di nuove aree dove adulti e bambini possano trascorrere del tempo libero all’aperto. Ma anche il desiderio degli abitanti del rione di ricordare con un busto il patriota Francesco Daverio”.

“Presenza, ascolto, concretezza – conclude la coordinatrice del consiglio di quartiere – sono i punti chiave dell’azione del consiglio di quartiere, per essere cinghia di trasmissione tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale. Non abbiamo la bacchetta magica, ma siamo certi che, attraverso il dialogo costruttivo e la collaborazione, riusciremo ad ottenere risultati per la collettività. I cittadini che desiderassero contattarci possono scrivere a consiglioquartiere3@comune.varese.it”.