Il quaranta per cento delle imprese varesine ha difficoltà a trovare personale

Sono 14.260 le posizioni lavorative che le imprese varesine hanno dichiarato di voler coprire nel trimestre estivo giugno-agosto. Il dato, elaborato dall’Ufficio Studi e Statistica di Camera di Commercio, emerge dall’ultima pubblicazione del Sistema Informativo Excelsior che, promosso da Unioncamere e Anpal, interpella periodicamente le aziende sulle loro prospettive occupazionali.

L’analisi evidenzia una riduzione di 3.610 unità rispetto alle previsioni aziendali annunciate nello stesso periodo del 2021, ma conferma come le prospettive di assunzioni restino alte nel settore dei servizi, che ne concentra poco più di 10mila. Nel dettaglio, sono 3.610 le entrate previste nei servizi alle imprese e 2.730 quelle relative all’ambito turistico. Sono inoltre segnalati 4.210 nuovi ingressi nell’industria. Resta, però, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro: ben 44 imprese intervistate su 100 hanno dichiarato di avere difficoltà nel trovare il profilo ricercato.

Un riscontro positivo viene, infine, dall’aumento della percentuale nella previsione d’ingresso in azienda per i giovani al di sotto dei 30 anni, cresciuta dal 32,9% del trimestre giugno-agosto 2021 al 36,7% annunciato dalle aziende per lo stesso periodo di quest’anno.