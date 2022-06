I ragazzi di ASA Varese sono pronti per i Giochi Nazionali di Special Olympics

I Giochi Estivi Nazionali di Special Olympics sono alle porte: da domani – sabato 4 giugno – sino a giovedì 9 la città di Torino ospiterà l’appuntamento tricolore dedicati agli sportivi con disabilità intellettiva che partecipano alle attività dell’associazione internazionale fondata nel 1968 da Eunice Kennedy, sorella dell’ex presidente americano John Kennedy.

I Giochi italiani sono il primo grande evento di Special Olympics dopo la pandemia: nel 2020 erano previsti proprio a Varese ma furono tra le prime manifestazioni rilevanti a essere cancellate dal calendario per l’arrivo del covid. Sfumata quella occasione, la Città Giardino non si è data per vinta e manderà all’appuntamento torinese ben 19 atleti con i colori di ASA Varese: gli sportivi di casa nostra saranno impegnati in tre diverse discipline, ovvero bocce, bowling e nuoto.

«L’emozione è tanta alla vigilia di un impegno del genere, per questo mi piace ricordare il giuramento di Special Olympics che recita: “che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”» racconta Valentina Marocco, presidente dell’ASA, associazione sportiva presente sul territorio dal 1991 e impegnata per garantire a tutti la possibilità di misurarsi su un campo di gara. «L’attività sportiva è il fulcro centrale del nostro movimento: fare sport non è agonismo ma passione, fatica, impegno e incontro e tutti gli atleti che prendono parte agli allenamenti sanno di poter fare qualcosa di bello per loro stessi».

Proprio la capacità di mettersi in gioco continuamente fa di questi ragazzi degli atleti a 360 gradi, con difficoltà, emozioni, fatiche e obiettivi identici a tutti quelli che ogni giorno si misurano con una attività sportiva. La citazione, da parte di Marocco, del giuramento di Special Olympics non è casuale: «Tutti gli atleti di qualsiasi team italiano conoscono quelle frasi che sono per tutti noi di grande ispirazione. Ripartiamo da queste parole più convinti ed emozionati del solito».