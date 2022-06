Il nuovo refettorio della Bosco amplia la scuola senza intaccare il giardino

La scuola primaria Bosco di via Busca (IC Varese 2) avrà un refettorio tutto nuovo. Il progetto è già pronto in ogni dettaglio ed entro la fine dell’estate potrà partire il cantiere grazie al finanziamento di 350 mila euro da parte del Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

«I lavori potranno proseguire anche durante l’anno scolastico perché completamente esterni all’edificio scolastico», afferma l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio spiegando che la nuova sala per la mensa sarà realizzata ex novo, in uno spazio al pian terreno adiacente all’edificio, alla destra della scalinata d’ingresso alla scuola, in un’area attualmente adibita a parcheggio.

Nessun trasferimento quindi per i bambini e nessuna rinuncia all’ampio giardino scolastico che si trova invece sul retro della scuola, a ridosso di un’area boschiva.

Due anni fa, a causa della pandemia, l’elementare di viale Aguggiari aveva dovuto rinunciare alla sua sala mensa per ricavare aule in più dedicate alla didattica, ed evitare così classi troppo affollate.

Da quel momento i molti bambini che si fermano per il doposcuola hanno potuto consumare il pasto nelle aule. E così sarà anche all’inizio del prossimo anno scolastico, fino a quando non sarà pronto il nuovo refettorio, ampio e luminoso, adatto ad accogliere tutti gli studenti.

«La Bosco è una scuola molto frequentata e siamo contenti di poter creare anche qui un refettorio nuovo, accogliente e adeguato alle esigenze, senza sottrarre ai bambini spazio né in termini di aule didattiche né in termini di giardino per le attività esterne», conclude l’assessora Dimaggio.