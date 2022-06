Roberto Verdelli confermato a capo del settore giovanile del Città di Varese

In attesa di definire la situazione della prima squadra – venerdì 1 luglio è la prossima data cruciale – il Città di Varese ha definito i responsabili del settore giovanile agonistico e della scuola calcio per la stagione 2022-23. Per ora il club del presidente Amirante ha reso note le figure di riferimento, riservandosi nei prossimi giorni di comunicare i componenti degli staff delle singole squadre.

La prima conferma è quella che riguarda Roberto Verdelli, l’uomo a cui la società biancorossa ha affidato il compito di ricostruire il vivaio: Verdelli continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile del settore giovanile e sarà affiancato da una nuova figura, quella del team manager. Per questo incarico è stato ingaggiato Giancarlo Calvia che in carriera ha formato numerose generazioni di giovani calciatori nei campionato regionali e provinciali; Calvia lo scorso anno ha seguito i 2007 del Varese e ora si sposterà nel nuovo ruolo a stretto contatto con lo stesso Verdelli.

Resta nella famiglia biancorossa anche Marco Caccianiga che proseguirà la sua attività con Primi Calci e Piccoli Amici ma coordinerà anche il “Progetto Bimbo”, quello che coinvolge la fascia di età più piccola, tra i 3 e i 5 anni.

Nell’area portieri il Città di Varese ha invece chiamato Luigi Romano, tecnico di lungo corso che di recente è stato impegnato anche nel settore giovanile del Milan dove la sua carriera ha incrociato quella (allora agli inizi) dell’attuale numero 1 della nazionale, Gigio Donnarumma.

Infine con il Città di Varese continuerà a operare Roberto Sassi, grande nome della preparazione atletica e della metodologia con alle spalle numerose esperienze di altissimo livello sia in campo italiano (tanti anni alla Juventus) sia internazionale. Come nella stagione scorsa, Sassi sarà coinvolto dal Varese come consulente esterno e dispenserà consigli a tutti i preparatori delle squadre biancorosse.