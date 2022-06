Scoprire il ramo comasco del Ceresio con il Porlezza Tour

La Società Navigazione del Lago di Lugano in collaborazione con Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla propone per l’estate 2022 il Porlezza Tour.

Il servizio sarà attivo tutte le domeniche dal 19.06.2022 al 21.08.2022 e consentirà di raggiungere in battello le località del ramo comasco del Ceresio.

Il percorso è stato ideato per consentire la scoperta di luoghi unici e di rara bellezza. Sono state programmate tre crociere nell’arco della giornata con partenza prevista da Porlezza per poi fare tappa alle Grotte di Rescia, Osteno, San Mamete e Oria con la possibilità di visitare la Villa Fogazzaro Roi, patrimonio del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI).

QUI TUTTI GLI ITINERARI SUL CERESIO

Domenica 7 agosto 2022 il servizio sarà dedicato per l’intera giornata alla Passeggiata Gastronomica organizzata dalla ProLoco di Claino con Osteno. Il Porlezza Tour, è stato ideato per offrire la possibilità di realizzare un meraviglioso viaggio e di un’esperienza di navigazione irripetibile, immersi nella natura, tra imponenti boschi che colorano le montagne e il verde smeraldo del Ceresio, puntellato di piccoli paesaggi e pittoreschi borghi.