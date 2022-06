Sesto Calende ricorda il partigiano Ezio Mazzoleni con le musiche di Marco Bertona

Anche quest’anno Sesto Calende ricorda Ezio Mazzoleni, partigiano fucilato il 18 giugno 1944 all’età di soli vent’anni. (foto Anpi Taino – Sezione Oresta Pajetta)

Organizzato dalla sezione Anpi di Sesto Calende, l’appuntamento si rinnova lunedì 20 giugno, ore 18, al cippo di Viale Lombardia dedicato al combattente della Resistenza catturato nella periferia della sua Sesto Calende e condannato a morte dalla Decima Mas.

Dove il giovane fu prima trucidato e poi fucilato oggi si trova una lapide, sempre abbellita di fiori tricolore. In occasione della breve cerimonia di quest’anno le musiche di Marco Bertona saranno eseguite per la prima volta proprio in memoria di Mazzoleni, il cui fratello Gianni, scomparso nel 2013, ha rivestito per diversi anni la carica di presidente dell’Anpi sestese.