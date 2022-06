Il sindaco di Luino Enrico Bianchi: non togliere il servizio notturno di automedica

Condizioni logistiche particolari, difficoltà nei movimenti e per raggiungere luoghi parecchio distanti dal fondovalle, oltre alle caratteristiche demografiche fortemente variabili a seconda dei flussi turistici: sono i motivi per i quali il sindaco di Luino Enrico Bianchi in una lettera ad Areu e Asst chiede di non togliere l’automedica a Luino nelle ore notturne.

«Apprendiamo per vie ufficiose che l’attività dell’automedica (definita MSA2) della postazione di Luino, sarà sospesa nella fascia oraria 20-8. La conseguenza pratica più immediata sarebbe quindi ‘indisponibilità dell’automedica (quindi con la presenza del medico AREU) nella fascia notturna per l’esecuzione dei Trasporti Sanitari Secondari Urgenti tempo-dipendenti (TSSUtd) che peraltro sono disciplinati da apposita Convenzione tra ASST 7 Laghi e AREU. Da ciò ne deriverebbe che l’equipe sanitaria che dovesse eseguire il trasporto dovrà essere a carico dell’organizzazione ASST ed in particolare del personale dell’Ospedale di Luino».

«Questo», continua Enrico Bianchi, «significherebbe che il medico che dovrà assistere il paziente durante il trasferimento verrebbe distolto dal servizio all’interno dell’Ospedale di Luino per

tempi anche significativi che potrebbero variare a seconda del luogo di successivo ricovero del paziente, con eventuali ulteriori problematiche circa le conseguenti reperibilità».

Il servizio MSA2 (automedica) rappresenta per questo territorio, vasto e problematico dal punto di vista viabilistico ed orografico ed in questo periodo con notevole aumento dei flussi turistici – quindi aumento considerevole di popolazione-un notevole supporto sanitario e garanzia di sicurezza nelle emergenze.

«Riteniamo che da questi aspetti così importanti per la salvaguardia sanitaria del nostro territorio non si debba prescindere e valutate le diverse opzioni che possano evidenziarsi, soprattutto per quanto riguarda l’apporto di personale medico, le evidenti peculiarità territoriali di una zona unica della provincia di Varese debbano essere considerate con attenzione. Si ricorda anche che l’automedica a Luino fu istituita proprio in considerazione sia del trasferimento di alcuni reparti a Cittiglio, sia in considerazione di queste importanti specificità».

«Vi chiediamo quindi», conclude Bianchi rivolgendosi all’agenzia regionale emergenza urgenza e all’azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi «se le informazioni a noi pervenute informalmente siano reali e in tal caso che si riveda quanto deciso ripristinando il servizio di automedica MSA2 (quindi con assistenza e presenza di un medico) come previsto da Convenzione con ARE (Determinazione dirigenziale 1321 del 13/10/ 2020)