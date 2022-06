Sul “caso” automedica a Luino Asst spiega: “Situazione provvisoria legata all’assunzione di nuovi rianimatori”

Sulla questione dell’assenza del mezzo MsA2 (automedica con rianimatore a bordo) a Luino in orario notturno arriva la presa di posizione di Asst Sette Laghi: «Il Sindaco Bianchi non si rivolge al corretto interlocutore: è AREU, infatti, l’agenzia competente per il coordinamento dei trasporti per il soccorso sanitario. L’ASST Sette Laghi, come disposto da apposita convenzione, è solo una delle ASST che contribuisce, con proprio personale, alla copertura dei turni sui mezzi di soccorso AREU. In questi mesi, però, la nostra Azienda non è temporaneamente in grado di supportare l’attività notturna sulla postazione MSA di Luino e lo ha notificato ad AREU».

Secondo i vertiti di Asst Sette Laghi «si tratta di una situazione provvisoria, in vista di espletare il concorso per l’assunzione di nuovi specialisti in Anestesia e Rianimazione in programma per l’inizio del prossimo autunno. Per completezza, si precisa che questo è il terzo concorso per anestesisti bandito da ASST Sette Laghi negli ultimi due anni, durante i quali sono stati assunti già una quarantina di specialisti in questa disciplina. E’ importante precisare che, in questi mesi, il mezzo di soccorso notturno sarà mantenuto a Luino, ma con la sola presenza dell’infermiere e avvalendosi, in caso di necessità, in prima battuta dell’anestesista pronto disponibile dell’Ospedale di Luino. In altri termini, al fine di garantire la massima sicurezza ai pazienti che necessitano di trasporti sanitari secondari urgenti, è stata già prevista e condivisa opportuna procedura interna».