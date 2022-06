Pellicini: fronte unito col sindaco Bianchi per tenere l’automedica di notte a Luino

«Mi unisco al sindaco Enrico Bianchi nel richiedere che non venga sospeso il servizio notturno dell’automedica». A poche ore dalla presa di posizione del sindaco di Luino Enrico Bianchi, sul tema dell’automedica di Luino a rischio negli orari notturni interviene anche Andrea Pellicini, consigliere comunale a Luino e coordinatore provinciale di Fdi, e lo fa a seguito delle missiva inviata dal sindaco all’ASST Sette Laghi.

«Ci troviamo in un territorio svantaggiato dal punto di vista dei trasporti e l’assenza di un servizio così importante per la notte rischierebbe di creare un potenziale pericolo per la popolazione».

«Sono certo che ASST Sette Laghi saprà superare le possibili difficoltà contingenti e dare continuità ad un servizio indispensabile per la nostra comunità. Nei miei anni da sindaco ho sempre combattuto per il nostro ospedale e per i servizi ad esso legati. Anche dall’opposizione assicureremo sempre il nostro appoggio a Bianchi e alla sua maggioranza su questi temi così importanti», conclude Pellicini.