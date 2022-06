Sponsor biancorossi, Prevcom rinnova con Pallacanestro Varese

In attesa di novità sul piano sportivo, in casa Pallacanestro Varese è tempo di iniziare a consolidare il pool di sponsor che sostengono la società biancorossa. Di oggi è notizia di un rinnovo importante, quello con Prevcom, azienda di Sumirago che dallo scorso anno è impegnata accanto al club.

Prevcom, che si occupa di prodotti parafarmaceutici e per l’infanzia a livello internazionale, è guidata dall’imprenditore varesino Luca Magnoni che è anche un apprezzato pilota pluripremiato nell’ambito del Campionato Italiano Gran Turismo. Il marchio di Magnoni sarà nuovamente sulle maglie biancorosse (vedremo poi se l’abbinamento principale sarà ancora Openjobmetis). Già nella passata stagione la scritta Prevcom si trovava sul retro, sotto al colletto, come si vede nella foto in alto.

«Sono molto contento di raccogliere i risultati di un lavoro serio iniziato con Luis Scola e che si sta sempre più sviluppando tra imprenditori del nostro territorio – spiega Thomas Valentino, membro del cda biancorosso e trait d’union con Magnoni – Quando i progetti sono seri e decisi si riescono a raccogliere consensi da altrettante aziende ed in sviluppo come Prevcom ed il suo proprietario Luca Magnoni. Sono felice della fiducia che ci sta dando e dell’entusiasmo che lui e la sua famiglia portano al palazzo tutte le domeniche».