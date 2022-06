Tanti applausi per il saggio di fine anno della Ponchielli e della Franz Liszt

Una sala consigliare piena di persone per il primo saggio di fine anno, dopo due anni stop dovuti alla pandemia, delle due associazioni musicali del territorio. La Filarmonica Ponchielli di Vedano Olona e l’associazione Franz Liszt di Venegono Inferiore si sono unite sabato 4 giugno per far esibire i propri allievi nel saggio di fine anno, che si è svolto nella sala consigliare del comune di Vedano Olona.

Per l’occasione si sono quindi esibiti gli allievi Eleonora Speroni, Jenny Stashkevyen, Giovanni Oliva, Alessandro Baroffio, Matteo Ferri, Francesco Baroffio, Rachele Kientore, Nora Sgarella, Sara Zuccoli, Serena Cadamuro, Amanda Salvatore, Chiara Maestrelli. I ragazzi si sono esibiti con gli strumenti che anno studiato per tutto l’anno: pianoforte, chitarra, violino e anche canto. A presentare la serata è stato il maestro Gaetano Di Blasi.