Truffe agli anziani, a Luino un incontro per dire stop

L’amministrazione comunale di Luino, in collaborazione con i Servizi Sociali, si è attivata per dire Stop alle truffe agli anziani.

In programma una serie di incontri in alcune frazioni della cittadina per mettere in guardia, soprattutto le persone anziane, circa i metodi di truffa più comuni e dare indicazioni su come prevenire i raggiri.

Tutti gli incontri vedranno l’intervento da parte del comandante della Stazione dei Carabinieri di Luino, il Luogotenente Roberto Notturno.

GLI APPUNTAMENTI

Martedì 28 giugno alle ore 17:00 presso il Circolo ACLI di Voldomino

Giovedì 7 luglio alle ore 17:00 presso il Circolo di Creva

Martedì 12 luglio alle ore 17:00 presso la Società Cooperativa delle Motte