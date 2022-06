Varese applaude Luca Zingaretti e attende Fabrizio Gifuni con “Omaggio a Giorgio Caproni”

Dopo l’ottimo esordio con Luca Zingaretti, la rassegna teatrale Estate con i Grandi Attori a Varese, prosegue con “Omaggio a Giorgio Caproni”, che vedrà protagonista in qualità di ideatore e interprete Fabrizio Gifuni. Attore straordinario, vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista per Il capitale umano, Gifuni porta sul palco dei Giardini un omaggio a uno dei poeti italiani più profondi del Novecento, Giorgio Caproni, con un viaggio poetico in cui si esplora le tematiche del poeta, come l’amore, i rapporti familiari, le città amate, Genova, Livorno, Roma, il mistero incomprensibile dell’esistenza, il congedo dalla vita. Con un’intelligenza scintillante, un’ironia tagliente, giocando a non prendersi sul serio, Caproni ci accompagna in un lungo viaggio poetico e musicale fino al momento del suo ‘cerimonioso’ congedo. Un’incursione nella selva acuta dei suoi pensieri, nelle segrete gallerie dell’anima di uno dei più grandi poeti del ‘900.

Soddisfatto della prima serata l’assessore alla Culture Enzo Laforgia: “La risposta del pubblico ci conferma la qualità della proposta artistica della rassegna organizzata in sinergia con l’Elfo di Milano – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – adesso si prosegue con altri due spettacoli imperdibili e nei prossimi giorni con la nuova mostra al Castello di Masnago”.

Link alle prevendite online perlo spettacolo del prissimo 20 giugno: https://www.multisalaimpero.com/film/9818

L’ultimo appuntamento della rassegna sarà lunedì 5 settembre con lo spettacolo Muri. Prima e dopo Basaglia, scritto e diretto da Renato Sarti e interpretato da Giulia Lazzarini.

Link alle prevendite online: https://www.multisalaimpero.com/film/9819