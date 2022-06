Via allo spoglio elettorale a Gerenzano

(articolo in aggiornamento)

Ore 14:00 – È ufficialmente partito lo spoglio elettorale all’interno degli otto seggi elettorali del Comune di Gerenzano.

Dei tre candidati in lizza per la carica di sindaco è presente al momento solo Stefania Castagnoli, assessore al bilancio uscente e candidata per Insieme e Libertà per Gerenzano.

Grande attesa anche da parte dei candidati delle altre due liste, Centrodestra Gerenzano e Idee in Comune Gerenzano.