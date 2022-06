Via Matteotti a Malnate chiude per lavori dal 13 giugno

Prosegue la grande opera del comune di Malnate, realizzata da Alfa Srl – il gestore incaricato del servizio – per il rinnovamento della rete idrica in città. Se le opere a Gurone sono iniziate da mesi, con diversi passaggi già completati, nel centro di Malnate la data di inizio lavori sarà quella del 13 giugno.

L’arteria interessata sarà via Matteotti – la strada che dalle scuole elementari porta alla stazione -, una delle strade più utilizzate dai malnatesi anche perché dal centro cittadino a porta a Gurone.

A spiegare quale sarà l’avanzamento del cantiere e quali saranno le iniziative adottate per ridurre le problematiche è stato l’assessore ai lavori pubblici Paolo Albrigi, che ha lasciato una video-intervista a Malnate.org.

«A partire dal 13 giugno – spiega l’assessore – via Matteotti verrà interessata da pesanti lavori che riguarderanno la fogna e le tubature dell’acqua potabile. Alfa, la società che gestisce questi lavori, poserà in zona scuole elementari una tubazione grossa a centro strada. Successivamente, al termine dei lavori di posa della fognature, si riaprirà la strada. Faccio presente che essendo due cantieri differenti non possono essere realizzati contemporaneamente da normative».

Terminati i primi lavori in zona scuole, il cantiere si sposterà su via Matteotti, che verrà interdetta al traffico, con una variazione della viabilità. «La strada – prosegue Paolo Albrigi -, almeno nella prima fase verrà chiusa all’altezza della scuola elementare permettendo la svolta in via de Mohr. Gli studi effettuati in comune e con la Polizia Locale, porteranno a una pesante rivisitazione della viabilità con l’inversione del senso di marcia di via De Mohr per permettere ad automobili e autobus di raggiungere la stazione. Il tratto di viale Trieste dall’incrocio di via De Mohr alla stazione verrà reso a doppio senso, eliminando temporaneamente i parcheggi. Prevediamo che possa esserci qualche problema alla circolazione su viale Trieste. Metteremo dei cartelli per cercare percorsi alternativi».

«La durata prevista dai lavori è dai due ai tre mesi. Abbiamo scelto di iniziare il 13 giugno con il termine delle scuole per sfruttare un periodo meno affollato. Ma la durata dipenderà anche dai risultati degli scavi. Si cercherà nei limiti del possibile l’accesso alla via ai residenti, tenendo conto che, essendo la strada scavata in centro, non potrà essere percorsa. Dovremmo necessariamente prevedere la possibilità in orari serali di riservare un certo numero di postazioni per cercare di minimizzare l’impatto. Sono in corso degli studi su come procedere al meglio. Faremo una conferenza organizzata dal comitato di quartiere martedì 7 giugno alle 21 in sala consigliare, presentando nel dettaglio i lavori, raccogliendo suggerimenti per cercare di migliorare la situazione».