Vigilia intensa per Alessio Rovera alla 24 Ore di Le Mans

Sono ore bollenti queste nei box dell’autodromo di Le Mans, sede – tra sabato 11 e domenica 12 – della gara automobilistica di durata più famosa e importante del mondo. La 24 Ore di Le Mans, valida per il WEC – il Mondiale Endurance – torna quest’anno nella sua collocazione di fine primavera con team e piloti impegnati fin da domenica scorsa tra test, prove ed eventi collaterali.

In Francia c’è anche Alessio Rovera, il 27enne di Varese che lo scorso anno riuscì addirittura a vincere la gara nella categoria GTE-Am, aprendosi così la strada verso il titolo mondiale di quella classe ottenuto a fine stagione. Rovera, che dal 2022 è pilota ufficiale Ferrari, è tornato sul circuito della Sarthe con la stessa squadra e gli stessi compagni, quindi rispettivamente la AF Corse, Nicklas Nielsen e François Perrodo. Cambia invece la vettura: non più una Ferrari 488 ma un prototipo Oreca-Gibson di classe LMP2. Il terzetto di AF Corse infatti mira al titolo iridato della categoria Pro-Am (quella che prevede la presenza di un pilota non professionista, Perrodo, nella formazione).

La vigilia della 24 Ore però è risultata in salita per la squadra corse italiana: la vettura è risultata più lenta del previsto nelle prime prove libere e nelle qualifiche dove Nielsen è stato addirittura 22° di LMP2 e 7° di Pro-Am, risultati che non corrispondono con le altre prove stagionali. La numero 83 ha infatti vinto tra le Pro-Am sia a Sebring sia a Spa e comanda la classifica di categoria.

Nella serata di mercoledì i tecnici di AF Corse sono quindi intervenuti soprattutto sul retrotreno per provare a cambiare il rendimento in pista della Oreca; per questo il team ha sacrificato anche parte delle prove libere in notturna così da proseguire nel lavoro. Tra oggi e questa sera (giovedì) le nuove sessioni di prove daranno verdetti ulteriori: la speranza in casa AF è quella di arrivare pronti per le 16 di sabato sulla griglia di partenza, al momento dello start.

Rovera e compagni durante la tradizionale sessione di autografi

«Siamo a Le Mans per fare bene, ma non dimentichiamo che anche quest’anno siamo comunque alla prima presenza su un prototipo – avvisa Rovera alla vigilia – Insieme alla squadra dobbiamo acquisire più esperienza possibile fin dalle prove».

A Le Mans, sempre in LMP2 (ma in un equipaggio formato da soli professionisti) c’è anche il giovane legnanese Lorenzo Colombo che punta in alto con il team Prema: insieme a lui in squadra Robert Kubica e Louis Deletraz.

Cinque invece le vetture della classe regina, la Hypercar: due Toyota, due Glickenhaus e una Alpine in attesa dell’arrivo delle altre grandi case, Ferrari compresa. Giapponesi sempre favoriti, ma rispetto alle ultime edizioni si profila maggiore incertezza.