Alberto Patrucco Trio al Maga

Terzo e ultimo appuntamento della rassegna musicale promossa da HIC – Hub Istituti Culturali di Città di Gallarate sabato 16 luglio alle ore 21.00 con il cabaret musicale SOTTO SPIRITO di Alberto Patrucco Trio presso l’arena esterna di via De Magri 1.

Uno spettacolo graffiante e – va da sé – spiritoso, dove al serrato ritmo del monologo umoristico seguono la genialità e l’ironia senza eguali di Georges Brassens, in alcune sue canzoni mai tradotte in italiano prima d’ora. Una magia che parte da lontano, dunque, per approdare sulla sponda della più stretta attualità. Uno sguardo disilluso che si colora, qua e là, di musica e poesia sul filo di emozioni da anni dimenticate e finite “sotto spirito”. Alberto Patrucco, comedian, cantante e scrittore fa della sua voce profonda e della sua puntuale gestualità uno strumento per trattare temi inusuali e trascinare il pubblico alla risata liberatoria.

Ingresso intero € 10,00. I biglietti sono acquistabili su www.ticketone.it o presso la biglietteria del MA*GA.

In caso di maltempo, il concerto si svolgerà nella Sala Arazzi Ottavio Missoni, Museo MA*GA.

In occasione dei tre appuntamenti della rassegna, le mostre in corso al MA*GA Screens. Culture dello schermo e immagini in movimento e Un altro mondo si dischiude. Storia e arte in Italia tra 1948 e 1980 rimarranno aperte fino alle ore 21.00.

La visita è gratuita per i possessori del biglietto d’ingresso al concerto.

Durante gli eventi serali il MA*GAbar è aperto per aperitivi. Si consiglia la prenotazione al 3470135063 o scrivendo a magabar@museomaga.it