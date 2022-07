Alfa al lavoro per sostituire 400 metri di fognatura in via Tovo a Olgiate Olona

Sono partiti ieri, lunedì 4 luglio, i cantieri per la sostituzione della rete fognaria di via Tovo a Olgiate Olona, per la sostituzione di 400 metri di tubazione e sistemare lo scolmatore nell’area di fondovalle a lato della pista ciclopedonale. I lavori complessivamente dureranno sei mesi con il termine previsto al 2 gennaio 2022. Per 45 giorni circa sarà chiusa solo Via Molino del Sasso, successivamente a tratti anche Via Tovo , fino al semaforo.

Questa fognatura, realizzata molti anni fa e in sofferenza da tempo, era diventata obsoleta soprattutto soprattutto perché le tubazioni erano ormai fortemente ammalorate e hanno manifestato delle perdite che in alcuni casi hanno compromesso la tenuta del manto stradale. Alfa, la società che si occupa del ciclo integrato dell’acqua, ha messo a bilancio la spesa di 765,540€.

Oltre ai lavori idraulici verrà messa in sicurezza l’intera via, verrà aggiornata la viabilità con segnaletica orizzontale e verticale ad alta visibilità con un’attenzione particolare per ciclisti e pedoni, verrà realizzato un nuovo ingresso alla ciclopedonale della Valle con una barriera mobile a basso impatto ambientale e che, soprattutto, impedirà la circolazione di automezzi non autorizzati.

Il commento dell’assessore all’Ecologia di Olgiate Olona Leonardo Richiusa: «Vogliamo sottolineare il beneficio che ha portato il ciclo integrato dell’acqua e che con il nostro gestore Alfa è stato costituita una grande realtà efficace ed efficiente e questo porterà investimenti fermi da molto tempo con migliorie alla rete idrica e fognatura e anche e soprattutto sui depuratori. È una importante vittoria politica per i comuni della provincia di Varese essere riusciti a costituirla, uno dei primi risultati tangibili è la sostituzione o manutenzione delle reti fognarie come via Tovo, o il pronto intervento 24 su 24 in caso di problemi, la distribuzione dell’acqua nelle nostre case sempre, buona, pura e puntuale».