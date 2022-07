All’area feste di Solbiate Olona due weekend con birra artigianale e musica live

Solbiate Olona andrà a tutta birra per due weekend, quelli più caldi dell’estate. L’area feste di via San Vito ospiterà dal 14 al 17 luglio e dal 21 al 24 l’evento “Solbiate a tutta birra” con tre birrifici artigianali pronti a far assaggiare le proprie produzioni e stand gastronomico con primi e secondi speciali, panini e contorni.

Ogni sera una band suonerà sul palco per riaccendere la voglia di ballare, fin troppo sopita in questo lungo periodo pandemico. Venerdì 15 luglio si esibiranno gli Italian Women Tribute (tributo alle donne del rock), sabato 16 toccherà a Smila Band (rock party anni 90), domenica 17 luglio il punk degli American College.

Il weekend successivo sarà aperto dalla Urlo Band (pop-rock anni ’70-’80), venerdì 22 sul palco saliranno i Mc Chiken (Rocktober Fest), sabato 23 luglio Punto It (tributo alla musica italiana) e domenica 24 chiuderanno i FreeWay (sigle tv e cartoons rock).