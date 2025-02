Castiglione in maschera 2025 sfila per le vie del paese

Nel pomeriggio di domenica 2 marzo la tradizionale sfilata di carnevale per le vie del paese con partenza e rientro in oratorio per la festa e la gara di mascherine

Domenica 2 marzo partirà alle ore 14.30 dall’Oratorio San Luigi (Via Verdi) la tradizionale sfilata “Castiglione in maschera” per le vie del paese, tra musica e intrattenimento.

Come ogni anno all’arrivo, sempre in Oratorio, verranno premiate le maschere più belle ed originali e si potrà passare ancora del tempo in compagnia, tra gustose chiacchere, bevande calde e intrattenimento per grandi e piccini.

“Castiglione in maschera 2025” è organizzato dal Comune di Castiglione Olona in collaborazione con Pro Loco Castiglione Olona e alcune associazioni ed enti del territorio.

In caso di maltempo la sfilata sarà rimandata a sabato 8 marzo.