Antonelli sorpreso dalle perquisizioni all’agenzia formativa di Varese: “Massima fiducia negli inquirenti”

La notizia delle perquisizioni della Guardia di Finanza all’interno della sede dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese, eseguita questa mattina (giovedì) insieme ad altre in abitazioni private, ha colto di sorpresa anche il presidente della Provincia Emanuele Antonelli. L’ente formativo, infatti, dipende proprio da Villa Recalcati.

«Ho accolto la notizia con sorpresa e con un po’ di rammarico perchè non si può di certo essere contenti quando accadono fatti come questo. Tuttavia, come sempre, esprimo la mia massima fiducia nell’operato della Finanza, del comando carabinieri Nucleo Tutela del Lavoro e della Procura e resto in attesa di eventuali sviluppi» – ha commentato Antonelli.

Da quanto emerso l’indagine riguarderebbe fatti avvenuti in un periodo compreso tra il 2017 e il 2020 e si concentrerebbe sull’uso che è stato fatto dei soldi pubblici in quanto l’ente è interamente finanziato da fondi provinciali, regionali ed europei. Lo sforzo degli inquirenti si sarebbe concentrato su alcune irregolarità che sarebbero emerse nell’erogazione di alcuni corsi di formazione ma, al momento, il riserbo della Procura sul tipo di reato e sui possibili indagati è massimo.