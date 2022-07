Aperte le iscrizioni per il Corso Soccorritori di Sos Malnate

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per volontari soccorritori di Sos Malnate, che inizierà ad ottobre.

«Abbiamo organizzato due serate di presentazione – spiegano gli organizzatori – per spiegare l’impegno e la gioia che un percorso del genere lascia nelle vite. Non è un percorso per tutti, bisognerà studiare ed impegnarsi perché ci occupiamo di persone malate e in difficoltà. Abbiamo un grande bisogno di nuovi volontari e volontarie che vogliano impegnarsi donando il proprio tempo per gli altri».

L’appuntamento è per martedì 20 o giovedì 22 settembre per partecipare a una delle serate di presentazione del corso. Si potrà partecipare solo ad una delle due serate, che saranno identiche e si terranno alla sede di via I Maggio alle ore 20.45.