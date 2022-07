Auto contro moto in via Peschiera, grave il centauro

(immagine di repertorio) Brutto incidente nel tardo pomeriggio di sabato 16 luglio, intorno alle 17.30, in via Peschiera a Varese. Un’auto e una moto si sono scontrate; sono rimasti feriti due uomini, uno di 33 e uno di 42 anni.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 che hanno portato il motociclista all’ospedale di Circolo in gravi condizioni. Ferite più leggere per l’altra persona coinvolta, trasportata anche lei all’ospedale di Circolo.

Presenti anche la polizia locale, che ha dovuto provvedere a chiudere la strada per permettere i soccorsi, e i vigili del fuoco che hanno aiutato nelle operazioni.