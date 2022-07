Bossalito 2022, Buguggiate vince il torneo di padel maschile e passa in testa

Vuoi non approfittare di un centro sportivo appena inaugurato nel “cuore” della Valbossa per organizzare uno dei tornei dell’edizione 2022 del Bossalito? E così domenica 3 luglio, tutte le 12 squadre che si sono iscritte al palio che porta la firma di IN Valbossa aps, si sono ritrovate sui campi dello “Smash X3” per sfidarsi a padel.

Concentrato in una sola giornata, il torneo di padel ha offerto agonismo ed emozioni. “Il merito va condiviso tra Flavio D’Angelo, squisito padrone di casa allo SmashX3 di Gazzada Schianno assieme alla moglie, il direttore del torneo Gregorio e tutti gli atleti in gara, donne e uomini, in rappresentanza dei 12 Comuni partecipanti -dicono gli organizzatori- Una giornata intensa, a cui hanno partecipato i rappresentanti istituzionali di alcuni dei Comuni, in testa Matteo Sambo, sindaco di Buguggiate, ovvero del Comune nuovo leader della classifica generale provvisoria“.

Il torneo di padel maschile se l’è aggiudicato appunto Buguggiate che ha così scalzato Daverio, in testa nella classifica generale del primo weekend di giochi. Al secondo posto Mornago, al terzo Castronno, al quarto Albizzate. Per quanto riguarda invece il padel misto, la classifica è: prima Sumirago, seconda Buguggiate, terza Crosio della Valle, quarta Daverio.

Ora l’attenzione è tutta puntata sugli ultimi giorni di festa. Il programma prevede sabato 9 luglio il torneo di scacchi e di briscola al centro sportivo di Mornago, e domenica 10 luglio alle 9.30 la camminata delle piane Viscontee, luoghi bellissimi e poco conosciuti in mezzo al verde: partenza e arrivo da Crosio Della Valle. Nel pomeriggio, sempre al centro sportivo di Mornago, giochi per bambini, risottata, spettacolo di magia e premiazione finale.