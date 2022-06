Per i piloti delle auto a pedali del Bossalito, gli ombrelli usati nella Formula 1

C’è un po’ di Formula Uno nel Bossalito 2022. E no, non perché il Gran Premio Valbossa di Formula 1 a pedali, che si terrà domenica 26 giugno sul “circuito” di Azzate, vedrà in pista macchinine che hanno l’ambizione di imitare, nella foggia non certo nelle prestazioni, i bolidi della Ferrari.

A portare un po’ di Formula 1 “vera” ad Azzate saranno…degli ombrelli. Grazie a Maurizio Gandini, l’imprenditore varesino noto per la sua abilità nel mondo del merchandising, dei gadget, della pubblicità e anche della sanificazione e della disinfezione , i piloti del Gran Premio Valbossa saranno protetti prima della partenza dagli ombrelli usati nelle più importanti gare mondiali.

Gandini Activ Group e alla Askyclean porteranno un’onda colorata che travolgerà Azzate e tutto quanto ruota attorno al Bossalito 2022, il palio che coinvolge 12 Comuni non solo della Valbossa. In occasione della partenza del Gran Premio di Formula 1 delle automobiline a pedali ogni mezzo abbinato ai 12 paesi partecipanti della kermesse organizzata da IN Valbossa aps sarà accompagnato e “protetto” da 12 ragazze “ombrelline” per l’appunto con 12 specialissimi ombrelli.

Realizzati a mano da un’artigiana varesina dalle mani d’oro e resi unici con i brand più famosi della Formula 1, della MotoGP e del World Tour del ciclismo, dai cui ì rispettivi team sono stati usati in occasione delle partenze delle più importanti gare mondiali per proteggere assi del volante e del manubrio. Da Ferrari a Ducati, da Yamaha ad Astana e così via. Insomma, uno spettacolo nello spettacolo.