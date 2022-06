Bossalito 2022, si parte. Dodici comuni pronti a sfidarsi

La Valbossa si rimette in gioco. Eccolo qua il Bossalito dell’estate 2022. Il palio che vede sfidarsi i paesi della Valbossa, ma non solo, torna dopo un periodo di pausa legato alle restrizioni causate dalla pandemia.

Questa volta niente fermerà la gara tra i paesi che hanno deciso di aderire a questa edizione “dei giochi senza frontiere”, organizzata dal gruppo storico degli azzatesi, capeggiati da Marco Leoni e dall’associazione di promozione sociale In Valbossa . Dal 24 giugno al 10 luglio si affronteranno in sfide ludico-sportive dodici comuni: Albizzate, Azzate, Lozza, Brunello, Buguggiate, Sumirago, Crosio Della Valle, Daverio, Mornago, Castronno, Casale Litta, Bodio Lomnago. (scarica il programma in pdf)

“Ritrovarsi, incontrarsi, abbracciarsi. Sono passati quattro anni dall’ultima edizione. Ma ora, rieccoci: torna il Bossalito per la prima volta ufficialmente organizzato da IN Valbossa aps – si legge nell’opuscolo diffuso in questi giorni -. Era l’estate del 2018 quando Brunello conquistò l’ambito drappo dell’artista Ivano Bertin. Stavolta rilanciamo l’idea della grande sfida tra i Comuni e ben 12 paesi hanno aderito al nostro invito. Tutti con un capitano alla loro guida, tutti con una maglietta di colore diverso per poter essere subito riconosciuti, tutti con l’entusiasmo di poter finalmente tornare a giocare, divertirsi e vincere. Saranno tre weekend intensi nei quali, oltre ai protagonisti delle competizioni, i veri primi attori saranno i cittadini dei vari centri aderenti, in veste di tifosi appassionati. E due saranno i momenti clou: il Gran Premio di Formula 1 delle automobili a pedali, in versione assolutamente green, e la Camminata delle Piane Viscontee attraversando luoghi di incontaminata bellezza e punti di rilevanza storica”.

LE SQUADRE

Sono composte da cittadini di ogni paese partecipante, e sono identificate da colori diversi: ogni squadra ha un suo capitano.

Albizzate squadra blu: capitano Cristina Anzile

Azzate squadra rosa: Francesca Callegari

Lozza squadra beige: Claudia Poletti

Brunello squadra arancione: Marco Ballerio

Buguggiate squadra grigia: Alessandro Rivecci

Sumirago squadra azzurra: Marino Tettamanti

Crosio della Valle squadra rossa: Valentino Visioli

Daverio squadra gialla: Lorenzo Tesser

Mornago squadra viola: Fabio Minonzi

Castronno squadra verde: Fabrizio Catellani

Casale Litta squadra verde scuro: Alessandro Soster

Bodio Lomnago squadra Mastini Hockey: Roberto Merletto

LE GARE

Le gare si svolgeranno nella palestra delle scuole medie di Azzate, nei campi da padel dello Smash X3, l’Ex Bellavista a Gazzada Schianno e nell’area feste di Mornago.

Si comincia venerdì 24 giugno nella palestra di Azzate alle 19 con un torneo di Pallavolo. Nei giorni a seguire ci saranno sfide di tiro alla fune, torneo di freccette, torneo di padel, torneo di briscola e scacchi. Domenica 26 giugno alle ore 16:00 prove cronometrate e alle ore 17:00 Gran Premio Valbossa di Formula 1 a pedali.

Domenica 10 luglio gran finale con la Camminata delle Piane Viscontee, aperta a tutti: partenza alle ore 9.30 da Crosio Della Valle.

IL REGOLAMENTO

Ogni squadra accumulerà punti ad ogni competizione. La partecipazione del sindaco ad una qualsiasi gara attribuirà al proprio paese un bonus di 10 punti.

LE PREMIAZIONI

Domenica 10 luglio alle ore 12 al centro sportivo di Mornago apertura dello stand gastronomico e pomeriggio dedicato ai bambini con gonfiabili, zucchero filato, pop corn, baby dance e spettacolo de “Il Cappellaio Matto”. Ore 18.30 risottata gratuita per tutti i partecipanti alle gare e alle ore 19.30 premiazione.

Quest’anno Varesenews è media partner del Bossalito: sul giornale troverete foto, video e risultati delle gare.

La pagina Instagram e Facebook del Bossalito