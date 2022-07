Buon Palio dei Castelli, Castiglione

Il Palio dei Castelli é iniziato così: in una serata di estate, sotto il Castello di Monteruzzo, in una atmosfera leggera di festa, ma anche ricca di un’attesa trepidante per ciò che avverrà da oggi in paese.

Una energia contagiosa che scaturiva ogni singolo volontario di questa Pro Loco Castiglione Olona che nel 2022 festeggia i primi 50 anni di lavoro e amore per le tradizioni e non sembra voglia accennare a smettere. Per fortuna. Il presidente, Roberto Cristofoletti, lo racconta con convinzione ed emozione, immerso nel turbinio di cose da fare di questo periodo così importante.

La serata è iniziata alle 18.30, con l’inaugurazione della mostra di Milo, autore del Pallium 2022, poi i castiglionesi si sono spostati nel parco del Castello per una serata insieme, come da troppo tempo non avveniva.

Un momento goliardico, dunque, con la degustazione di birre, la cena preparata dai volontari che, come tante piccole formichine, lavoravano con frenesia ed efficienza, mentre le tante famiglie e gruppi di amici presenti si godevano l’intrattenimento musicale di Stefano Gaudio e Giulia Torino.

Ma la festa di ieri sera è stato solo uno dei momenti che caratterizzeranno il Palio Castiglionese: in arrivo tornei, la benedizione solenne, il corteo storico e le attese Corsa dei Cerchi e delle Botti.

«Dopo due anni di assenza, il Palio dei Castelli per noi è una vera e propria ripartenza – racconta il vicesindaco Paolo Guerra – è un qualcosa sentito dentro perché arriva una volta all’anno portando tanta emozione. Ogni Castiglionese vi investe tutta la sua passione, tifando per il proprio rione e partecipando ai diversi eventi».

Buon Palio, allora, Castiglione!