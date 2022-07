Il Centro Ambientale Mobile piace ai cittadini di Varese. In 150 hanno conferito rifiuti elettronici

Più di 150 persone questa mattina (domenica) hanno utilizzato il nuovo servizio del Centro Ambientale Mobile per agevolare lo smaltimento di moltissimi rifiuti elettronici, in particolare vecchi computer, lampade e lampadine, ventilatori, stampanti, piccoli elettrodomestici e una grande quantità di oli da cucina esausti.

Molti varesini, tra cui anche il sindaco Davide Galimberti, hanno colto in pieno l’importanza e utilità del CAM, che questa mattina era stazionato a Casbeno e che nei prossimi mesi sarà in vari punti della città e dei quartieri di Varese, per ricevere tutti gli oggetti obsoleti o guasti che non possono essere smaltiti nei sacchi domestici.

Un sistema di raccolta più efficace ed efficiente essenziale per evitare che vengano disperse nell’ambiente sostanze pericolose per la salute di persone ed ecosistema, favorendo una gestione corretta con un vantaggio diretto per l’ambiente e la città, e un modo per incentivare il riciclo delle materie prime necessarie per le diverse filiere, con un concreto beneficio ambientale, etico ed economico in grado di rafforzare la dimensione circolare dell’economia, che è tra i principali obiettivi dell’Unione Europea.

COME FUNZIONA, A COSA SERVE?