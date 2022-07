“Ciao Emilio, eri innamorato di tutto quello che facevi”

Si sono svolti questo pomeriggio, sabato 16 luglio, a Casbeno, i funerali di Emilio Corbetta, medico e amministratore comunale a Varese. Nato nel 1937, Corbetta è stato un medico appassionato per tanti anni. Ma non ha fatto mancare il suo impegno civico, soprattutto riguardo la salute dei cittadini, che l’ha portato anche ad essere consigliere comunale tre le fila del PD.

“Per la sua Città Emilio ha testimoniato grande fedeltà e passione” così il parroco ha iniziato la funzione in una chiesa così gremita da costringere alcuni a rimanere fuori, nonostante il grande caldo di questa giornata di luglio. “Dio è presente in tutta quanta la nostra esistenza, non c’è momento che non sia coperto dalla presenza del Signore – ha poi proseguito dopo la lettura del vangelo -. Quello che può sembrare assurdo agli occhi di un certo tipo di ragione in realtà è qualcosa che molto più che un mistero oscuro è destinato a liberare luce sulla nostra vita. Sulla nostra vita personale. Di nessuno si può dire una parola definitiva finché la sua esistenza non è compiuta. La morte ci suona come una maledizione. Ma la morte è la valvola della libertà – spiega – Emilio ha fatto tante cose, tantissime. Ma ha fatto il mestiere di chi ci aggiustava la vista. Ha vissuto con grande empatia e simpatia ma qualche volta era anche capace di essere giustamente Severo. Ecco cosa è stato Emilio per molti di noi – conclude – Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia perché saranno sfamati, finché ha potuto Emilio ha cercato per la sua città la miglior giustizia possibile, la minor ingiustizia possibile. Proprio perché ha cercato di restituirci la vista migliore e un mondo migliore, certamente vedrà esordirà per sé la certezza di godere della visione piena e autentica di nostro Signore”.

Presenti al funerale, oltre a parenti e amici, anche il consigliere regionale Samuele Astuti, l’Assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio, l’Assessore ai servizi sociali Roberto Molinari, l’Assessore all’urbanistica Andrea Civati, il Segretario del Partito Democratico di Varese Luca Carignola e tanti altri compagni di battaglie civili.

“È un pomeriggio molto difficile per tutti noi presenti – ha raccontato il sindaco di Varese Davide Galimberti – A nome della città desidero ringraziare Emilio per lo straordinario lavoro che ha svolto. Se siamo qui in una caldissima giornata come questa è perché Emilio è stato un grande oculista, grande amico, una grande persona impegnata nel sociale, nell’arte. Non solo per questo siamo qui. Tanti hanno manifestato la vicinanza a questo momento. Siamo qui e la città è particolarmente commossa per la sua perdita perché tutti quanti abbiamo riconosciuto in Emilio una brava persona, nella vita professionale, pubblica, nelle amicizie. E poi perché era innamorato. Innamorato della sua famiglia, di cui non perdeva occasione di parlare, era innamorato della sua confessione. Era innamorato della sua città. Di tutto quello che faceva. Per queste caratteristiche Emilio rientra in quel gruppo di cittadini che hanno speso tutta la loro vita in famiglia, bene comune, professione per fare qualcosa di grande per questo territorio. Quando guardo ai grandi della città, vedo anche Emilio Corbetta”.