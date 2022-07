Colombo quinto a Monza nella 4 Ore: resta primo in classifica nella ELMS

Gara di difesa doveva essere e gara di difesa è stata quella del 21enne legnanese Lorenzo Colombo e dei suoi compagni di squadra del team Prema nel terzo appuntamento stagionale con le European Le Mans Series, sul tracciato di Monza.

La vettura numero 9 condotta da Colombo insieme allo svizzero Deletraz e all’austriaco Haubsburg si è infatti piazzata al quinto posto finale in un gara vinta dal terzetto della Idec Sport formato da Lafargue, Chatin e Pilet. Sul podio anche gli uomini del Panis Racing (Canal, Van Uitert e Jamin) e quelli della Muhlner Motorsport (Kaiser, Laurant e De Wilde).

Il Team Prema ha ottimizzato una situazione non facile fin dal principio perché il tamponamento subito da Deletraz nei test di inizio settimana ha costretto la squadra a un lavoro extra per sistemare la vettura in vista della “4 Ore”, nella quale la #9 è partita dalla sesta piazza ottenuta da Deletraz in qualifica. Colombo ha guidato nello stint centrale (partenza affidata ad Habsburg) ed è stato autore di un’ottima prova; sul risultato finale pesano però due penalità da 10″ per un paio di infrazioni che hanno tolto la squadra italiana dalla lotta per il podio.

Resta comunque, per Colombo e compagni, la vetta della classifica grazie alle due vittore di inizio stagione a Le Castelet e Imola: 60 i punti di Prema contro i 47 di Idec, balzata al secondo posto, e i 45 di Panis Racing sempre molto pericolosa. Prossimo appuntamento per la ELMS a Barcellona ma intanto gran parte del circus resta a Monza per la gara del Mondiale WEC del prossimo fine settimana.

«L’incidente a inizio settimana ci ha costretto a recuperare il tempo perso in termini di messa a punto – ha spiegato Colombo – ma il lavoro è stato ottimo e in gara la macchina era fantastica. Abbiamo avuto qualche problema al pit stop e anche un po’ di sfortuna con i tempi delle safety car perché abbiamo trovato la pit lane piena. Succede nelle gare endurance, ma siamo ancora in testa al campionato».