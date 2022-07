I contatori prendono fuoco, intervento dei pompieri in centro a Samarate

Vigili del fuoco impegnati in molti interventi legati al maltempo nella serata di martedì 26 luglio, ma non solo: a Samarate, in via Engalfredo, alcuni contatori dell’energia elettrica di uno stabile hanno preso fuoco.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella via nel centro storico con un’autopompa e un mezzo leggero polivalente e hanno messo in sicurezza l’area in attesa dei tecnici della società elettrica