Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: E SE CREDI NEI MIRACOLI…

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Toc toc… Ci siete???

Svegliaaaaaaaa…

Daaaaai ragazzi, lo sappiamo che la prima ora del lunedì è “tragica”… ci siamo passati anche noi, però vi possiamo dire che c’è di peggio e lo sapete anche voi…

Quindi… su belli dritti con quelle schiene, basta sbadigliare, un bel sorriso e come dice Arna “passato il risveglio del lunedì è finita la settimana” (Arna? Va a ciapa’ i rat và).

Oggi ci fermiamo un attimo col programma e facciamo un breve punto della situazione dopo le prime 5 lezioni. Per fare il riassunto prendiamo in prestito una citazione a noi cara e che vi sarà sicuramente utile…Avete sul vostro banco, un concetto che vi farà riflettere su una parte della nostra filosofia di vita, che abbiamo imparato nel nostro viaggio.

Ok Ange, leggila tu ad alta voce per tutti:

“Il guerriero della luce crede. Proprio come credono i bambini. Poiché crede nei miracoli, i miracoli cominciano ad accadere. Poiché ha la certezza che il proprio pensiero possa cambiargli la vita, la sua vita comincia a cambiare. Poiché è certo che incontrerà l’amore, l’amore compare. Di tanto in tanto, è deluso. Talvolta, viene ferito. E allora sente i commenti: “com’è ingenuo!” Ma il guerriero sa che il prezzo vale. Per ogni sconfitta, ha due conquiste a suo favore. Tutti coloro che credono lo sanno.“ — Paulo Coelho

Questo pensiero di Paolo Coelho racchiude quanto fatto fino ad oggi:

Respirare il miracolo della vita e svegliare il bambino che c è in voi, indossare gli occhiali dell’immaginazione, proteggere il proprio sogno credendo veramente nella sua realizzazione e non lasciarsi influenzare dagli altri ma al contrario sapere che per un passo storto ce ne’ saranno 2 dritti!

Tutto chiaro?

Nulla da chiedere?

Ok!

Compito della settimana:

Leggere ogni mattina le parole di Coelho.

E tu Ange non fare il furbo, anche se l’hai già letta non ti fa male leggerla un’altra volta!

E SE CREDI NEI MIRACOLI… I MIRACOLI COMINCIANO AD ACCADERE!

Spettacolo Spettacolare, Continua a Sognare!

Luca&Simone