Il conto alla rovescia è quasi finito: ecco il programma della Festa della Montagna

Il conto alla rovescia è quasi finito. Manca poco alla Festa della Montagna, l’appuntamento con il Gruppo Alpini Varese al Campo dei Fiori, appuntamento tradizionale per l’estate della città giardino.

Il programma è definito e ci sono anche i volantini che hanno cominciato a girare sui social, mentre fervono gli ultimi ritocchi alla location, la più suggestiva della città, ai piedi del Grand Hotel Campo dei Fiori che guarda Varese dall’alto.

Dal 10 al 15 agosto l’evento, anche quest’anno con un tocco green e attento all’ambiente: «Per promuovere una manifestazione sempre più sostenibile e rispettosa dell’ambiente, negli anni scorsi abbiamo massimizzato la raccolta differenziata, vietato l’accesso serale alle auto istituendo un servizio navetta, adottato l’innovativo sistema di spillatura della birra senza CO2, eliminato la plastica monouso utilizzando esclusivamente materiali biodeqradabili e compostabili. Quest’anno proseguiremo su questa strada e renderemo possibile raggiungere la Festa esclusivamente

con le navette dalle 10.00 alle 24.00. Aiutiamoci a garantire un futuro migliore», scrivono le penne nere varesine nella presentazione della festa.

Dal 10 al 14 agosto il servizio navette sarà attivo dalle 10.00 alle 24.00. Mezz’ora prima la strada sarà chiusa a tutte le auto all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori ad eccezione dei mezzi autorizzati. Saranno autorizzati alla discesa i mezzi saliti nelle ore precedenti alla chiusura accodandosi alla navetta in discesa. Partenza: Piazzale Stadio Palazzetto con ampio parcheggio gratuito. Orari: Prima navetta in salita ore 10.00 con frequenza ogni 20 minuti, unica fermata intermedia al bivio Sacro Monte/ Campo dei Fiori. Ultima navetta in discesa ore 24.00. Costo: Costo: € 2,80 biglietto per andata e ritorno. I biglietti potranno essere acquistati alla partenza, alla fermata intermedia e presso le casse della Festa, Il 15 agosto il servizio navette sarà gestito direttamente da Autolinee Varesine.

Oltre all’offerta culinaria di tutto rispetto, con la scelta di polente preparate in diversi modi, gustosi taglieri, formaggi locali e tanto altro (stand gastronomico aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23), c’è un ricco programma di eventi. Si parte il 10 agosto con la “Moto Adunata”, mentre il 13 agosto torna la cronoscalata “Tre Croci”. Durante i giorni della festa tante visite guidate, aperitivi, concerti, camminate, escursioni e momenti di intrattenimento tra cui il torneo di burraco benefico nelle sale del Grand Hotel.

QUI IL PROGRAMMA E LE INDICAZIONI PER LE PRENOTAZIONI

Come ogni anno, la Festa della Montagna ha anche uno scopo solidale. Per festeggiare il 90° anno di fondazione il gruppo alpini Varese promuove una raccolta fondi il cui ricavato verrà destinato all’ampliamento della degenza ordinaria e dell’area trapiantologica del Reparto di Ematologia dell’Ospedale di Circolo di Varese. Ecco le modalità per donare: