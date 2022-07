Enerxenia cambia nome: si chiamerà Acinque Energia

Dal primo di ottobre Enerxenia si chiamerà Acinque Energia, in linea con la modifica del nome della capogruppo e delle altre società di Acsm Agam. Il rebranding non comporta nessuna variazione: né nei termini contrattuali né nei tratti distintivi del servizio, improntati alla serietà della proposta, alla qualità nel servizio e alla vicinanza al cliente.

Non cambieranno le persone di riferimento, gli uffici, i codici identificativi, la domiciliazione bancaria (per quanti l’hanno attivata), gli standard di prestazione di un’azienda che non si limita alle forniture di luce e di gas ma si propone come esperto partner nel campo dell’energia, accompagnando i clienti nella riduzione dei consumi e nell’efficientamento per ridurre l’impatto in bolletta determinato dai rincari internazionali.

«Il nuovo nome – spiega Giovanni Perrone, amministratore delegato di Enerxenia – valorizza l’immagine di una società cresciuta nella qualità delle prestazioni e nella gamma dei prodotti che, oltre a luce e gas, comprende tanti altri servizi per la casa: dal climatizzatore alla caldaia, passando per servizi di manutenzione e assistenza casa. Con il nuovo nome, vengono ulteriormente rimarcate la storia e le radici di questa azienda con un chiaro riferimento ai cinque comuni soci, dei quali Varese è un pilastro importante».

Un’evoluzione sul piano dell’immagine e della riconoscibilità, i contenuti rimangono gli stessi, senza disturbo alcuno per la clientela. «L’identità resta la nostra, inconfondibile: i clienti avranno a disposizione le medesime professionalità, le stesse persone, gli uffici e gli sportelli di sempre».