Fratelli d’Italia Varese contro i sindaci pro-Draghi: “Un dovere rappresentare tutti i cittadini”

Dal provinciale di Fratelli d’Italia arriva una netta presa di posizione contro i sindaci che hanno firmato l’appello a sostegno del governo Draghi. Il portavoce provinciale Andrea Pellicini ha diramato una nota nella quale prende le distanze da questa scelta:

«Fratelli d’Italia non condivide le prese di posizioni dei sindaci a sostegno della permanenza del Governo Draghi. I Sindaci hanno il dovere di rappresentare tutti i cittadini, sia quelli che vogliono sostenere il governo, sia quelli che vogliono andare al voto. Rimaniamo convinti che la situazione venutasi a creare, con una maggioranza spaccata su tutto, a prescindere dallo psicodramma dei Cinque Stelle, sia pregiudizievole per gli interessi degli italiani. Meglio andare al voto subito e affidare la guida dell’Italia al centrodestra, maggioranza schiacciante nel Paese. Il PD non può utilizzare la scusa di Draghi per restare attaccato al potere e prolungare questa penosa agonia».