Il gioco teatrale del Centro estivo Collodi di Busto Arsizio insegna la Pace

A dispetto del caldo, il Centro estivo Collodi promosso dal Comune di Busto Arsizio e gestito dalla Cooperativa Sociale Il Villaggio in città, è Frigorago, località dove venerdì 8 luglio, in mezzo ai ghiaccioli del grande Renato, il Re del Gelato sciolto e confezionato, è spuntato fuori Romoletto, soldato romano.

Era ai tempi dell’impero quando, Romoletto piccoletto in ricognizione oltre il Vallo Adriano, si inoltra fin quasi al Polo Nord e lì rimane ghiacciato fino ad oggi che, con l’innalzamento delle temperature, prima staccatosi dal Polo il pezzo di ghiaccio in cui è rimasto bloccato, ha poi iniziato a vagare tra continenti finché si è ritrovato, lui Romoletto, ghiacciolo tra i ghiaccioli.

Il calore dei bambini ha concluso l’opera restituendo Romoletto al presente.

Ora, aiutato da Renato, dai bambini e dalle educatrici, Romole’ chiede di spargere il verbo per cercare qualche lontanissimo discendente che sta a Roma, sua città natia.

Intanto è ospite dei bambini del Collodi e dice che “a guera non la vojo più fa!”.

Lontano nel tempo e nello spazio da amici e parenti, congelato per millenni, ora vuole imparare come è andato avanti il mondo ed insegnare cose antiche. Vuole seguire la sua vocazione vera “che no è a guera”, bensì la poesia…

Riuscirà nella sua impresa Romoletto, con l’aiuto di più di 100 bambini divisi in 5 tribù, a diffondere il suo messaggio “Se vuoi la Pace… Prepara la Pace”?

Finale a sorpresa giovedì 28 alle 16 alla festa finale del Centro estivo Collodi “per tutte le tribù, aiahbu”.