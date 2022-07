I giornali tornano in biblioteca a Busto Arsizio

I servizi della Biblioteca comunale G.B. Roggia tornano a pieno regime con la riapertura dell’emeroteca, spazio in cui è possibile consultare, a partire dalle 9.30 del mattino, 13 quotidiani: La Prealpina, Avvenire, il Corriere della Sera, Il Giornale, La Verità, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Il Giorno, Libero, Il Foglio, Il Sole 24 ore, La Stampa, Il Manifesto.

Ai quotidiani si aggiunge la vasta offerta di periodici che possono essere consultati in sede o presi in prestito. Sono una decina i posti a disposizione nella sala, recentemente ristrutturata e arredata con nuovi tavoli e sedie, che si trova nell’ala storica dell’edificio.

“Dopo la chiusura determinata dalle norme di prevenzione sanitaria, possiamo finalmente restituire ai frequentatori della biblioteca un servizio molto richiesto sia dagli anziani, che dai più giovani – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Una riapertura che coincide con i mesi estivi, periodo in cui la Biblioteca resterà sempre aperta, proprio per offrire un servizio a tutti coloro che restano in città e cercano nella lettura non solo occasioni di aggiornamento e approfondimento, ma anche di evasione. E non solo: la Biblioteca può rappresentare anche un punto di ritrovo e di aggregazione in un periodo in cui amici e conoscenti sono lontani dalla città”.

La Biblioteca comunale G.B. Roggia garantirà infatti i servizi per tutta l’estate praticamente senza interruzione. L’unico giorno di chiusura sarà il 15 agosto. L’ala storica e la sala Monaco effettuano gli orari consueti (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.45, sabato dalle 9.00 alle 17.45), mentre la sezione ragazzi è aperta dalle 9.00 alle 14.00.

Per info: biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it .