La Corte dei Poeti di via Cavallotti torna a vivere con i disegni dei giovani delle medie di Luino

Rivitalizzare luoghi di un tempo all’insegna dei giovani, del territorio e della natura: questo l’obiettivo dell’iniziativa “With My Eyes: Emozioni Artistiche a Corte”, promossa dalla neo associazione “Amici della Madonnina” e AISU, in collaborazione con le scuole medie di Luino, Maccagno e Dumenza, all’interno dell’8° edizione del festival internazionale di poesia “Tramontana di Versi”.

Una mission che come protagonisti vede proprio giovani artisti, «forse gli unici in grado di risollevare i luoghi storici della città e del nostro centro storico», raccontano gli organizzatori. Saranno 200 i disegni, realizzati dagli alunni delle prime e terze medie, che verranno esposti durante l’inaugurazione di sabato 2 luglio alle ore 17:00 presso la Corte dei Poeti in via Cavallotti.

Seguendo uno specifico percorso i visitatori potranno godere di un’occasione imperdibile: calarsi nei luoghi di un tempo e scoprire l’ambiente, il territorio e la natura che ci circonda con gli occhi dei ragazzi.

«Gli studenti hanno intrapreso questo progetto artistico con grande impegno ed entusiasmo ed è stato bello vedere – racconta la professoressa Elisabetta Cornolò – come i loro disegni siano stati con felicità accolti dall’associazione Amici della Madonnina, la quale si è subito mobilitata per allestire la Corte. E’ l’inizio di una futura e importante collaborazione con la scuola per la rivitalizzazione del Centro Storico».

Della stessa idea anche il professor Masciovecchio «L’approccio che i giovani hanno avuto all’iniziativa è stato bellissimo, il tema della natura li ha resi più partecipi nell’attività creativa. Il connubio poi tra poesia e arte figurativa è stato perfetto, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi. Fa emergere in loro una notevole sensibilità. Il riuscire a esprimersi in maniera abbastanza libera attraverso l’arte, è molto simile a quando lo si fa con un testo poetico: permettono di far uscire una parte dell’anima».