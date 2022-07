La crisi di Governo fa slittare la visita di Mattarella al JRC di Ispra

La crisi di Governo innescata dalla mancata fiducia al DDL Aiuti del Movimento 5 Stelle e le conseguenti dimissioni del premier Mario Draghi fanno slittare la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al JRC di Ispra, organizzata per il prossimo mercoledì 20 luglio.

Mattarella ha dovuto annullare l’evento e con lui anche la Presidente della Commissione Europea Ursula von del Leyen il Presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier: la visita si farà in un altro momento, adesso il Capo dello Stato italiano ha ben altro a cui pensare.

Proprio mercoledì 20 luglio infatti è fissato l’appuntamento di Mario Draghi in Parlamento per spiegare le ragioni che hanno portato alle sue dimissioni da Palazzo Chigi. In questa settimana Mattarella proverà a limare le distanze e approfondire le possibilità di dialogo per ricucire una situazione diventata altamente problematica. Sergio Mattarella non ha accettato le dimissioni di Mario Draghi e lo ha rinviato alle Camere, nella speranza che possa fare un passo indietro, difficile visto il comunicato emesso dalla presidenza del consiglio che recita: «La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c’è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo». Ma non impossibile dato che sono in molti a chiedere a Draghi di andare avanti. La prospettiva in caso di conferma della decisione di dimettersi è quella delle elezioni anticipate.

Ispra dovrà aspettare, ma l’invito per il Presidente Mattarella e per i suoi colleghi europei resta valido e solo rimandato, si spera, di qualche tempo.