Mattarella, Ursula von der Leyen e il presidente tedesco Steinmeier arrivano ad Ispra

C’è fermento al Centro di ricerca europeo di Ispra dove, secondo quanto risulta a Varesenews da diverse fonti, la prossima settimana è attesa la visita del Presidente della repubblica Sergio Mattarella, della Presidente della Commissione Europea Ursula von del Leyen e del Presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier.

I tre rappresentanti istituzionali faranno una visita “di lavoro” (non aperta al pubblico) all’interno del Centro comune di ricerca, il fiore all’occhiello della Comunità europea nel Varesotto che fornisce un supporto al processo decisionale dell’UE mediante consulenze scientifiche indipendenti.

Un visita che si lega alla due giorni prevista sul Lago Maggiore. Il 19 e 20 luglio, infatti, il Presidente è atteso per una serie di incontri ufficiali a Stresa, a villa Taranto di Verbania sede della Prefettura e sulle isole Borromee dove è in programma l’incontro tra Mattarella e il collega tedesco Frank Walter Steinmeier a Palazzo Borromeo. Entrambi, insieme alla Von Der Leyen, sarebbero attesi mercoledì 20 luglio anche presso il Jrc di Ispra (salvo che l’intera agenda non venga stravolta dalla crisi politica che si sta consumando in queste ore a Roma).

La visita al Jrc di Ispra, seppur nell’ambito di una visita ad una struttura della Comunità Europea, sarebbe la prima visita del Presidente Mattarella in Provincia di Varese se si esclude la partecipazione ai funerali di stato per Giuseppe Zamberletti nel 2019 alla basilica di San Vittore a Varese (foto in basso).

Nel ricordo dei varesini c’è ancora la visita del suo predecessore nel 2011: Giorgio Napolitano venne accolto da un tripudio di popolo per una visita che durò l’intera giornata.