La Darsena di Cazzago Brabbia ospita un concerto Indie Rock: un live per ragazzi nel rispetto dell’ambiente

Per la prima volta dopo tanto tempo, il di Lago di Varese è tornato ad ospitare numerosi eventi aperti a tutti. Durante il weekend appena trascorso, sabato 2 luglio, presso La Darsena 350 Oasi Bar di Cazzago Brabbia si è tenuto “Oasi Music”, un concerto Indie Rock aperto a tutti, organizzato con la collaborazione di artisti del territorio: Iscrm, Biava e Tinai.

“Questa iniziativa è nata dalla volontà da parte mia di creare un evento per giovani dopo tanti anni che a Cazzago non ne facevano più – ha raccontato il consigliere comunale Giacomo Marrocco -Abbiamo vinto un bando che ci ha permesso di organizzare tre eventi di carattere culturale e dal momento che i primi due avevano avuto un target d’età leggermente più elevato, mi è sembrato giusto proporne un terzo ideale per i ragazzi dai 20 ai 30 anni“.

Un evento musicale che prende il suo nome dall’idea positiva che sia possibile organizzare un live per ragazzi nel completo rispetto dell’ambiente e del valore paesaggistico del luogo: “Abbiamo conciliato divertimento all’attenzione per questi temi – prosegue Marrocco – Anche la scelta di non mettere un palco rientrava tutto in nell’ottica di realizzare concerti più raccolti, in posti molto belli, avendone cura sempre”.

“La conoscenza con Biava è stata fondamentale, perché oltre ad essersi esibito durante la serata, si è molto speso per la realizzazione dell’evento. Alla fine il nostro concerto indie rock ha avuto un bel successo: all’inizio sarebbe dovuta rimanere una serata a numero chiuso e anche se il Sindaco ha deciso all’ultimo di aprire le porte a tutti, non è mai stato superato il numero previsto, 150 persone – conclude – Una bella serata che porta con sé l’intento di creare una piccola rassegna per il futuro, un esperimento che vorrebbe diventare qualcosa di più l’anno prossimo magari creando nuove collaborazioni”.